Filenin sultanları Samsun’dan rövanşı 3-0’la aldı

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Elbistan Kapalı Spor Salonu’ndaki maçta, çok sayıda taraftar filenin sultanlarını destekledi. Sezonun ilkyarısındaki maçı 3-1 kaybeden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı karşılaşmayı, etkili oyunla kazanmasını bildi. Karşılaşmanın ilk seti, 25-21 Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci set ise başa baş mücadele ile geçti. Filenin sultanları, ikinci seti de 25-23 alarak durumu 2-0’a getirdi. Maçın son setinde de istediği oyunu sahaya yansıtan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, seti 25-19’luk skorla tamamladı. Rakibine set bile vermeyen filenin sultanları, galibiyet sevincini taraftarlarla kutladı.

Hafta arasında oynadığı PTT Spor karşılaşmasından da galip ayrılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, bu maçla birlikte puanını 18’e yükseltti. Filenin sultanları, bu önemli galibiyetle ligde bir basamak yükselerek 9.sıraya geldi.

Maç sonunda değerlendirme yapan Kulüp Başkanı Yusuf Şahin, 5 günde iki maçı da kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Takımın playoff şansının sürdüğünü belirten Başkan Şahin, “Ligde çok önemli bir maçtı. Üst üste 2. galibiyetimizi aldık. Sıralamada üstlere çıktık. Playoff şansımız devam ediyor. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Maç boyunca bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





























































