Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 19.hafta karşılaşmaları oynandı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, grubun tek namaglup takımı olan Kuzey Boru Voleybol’u konuk etti. Ligde oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip karşısında ilk sette oldukça üstün bir oyun sergileyen filenin sultanları, 1.seti 28-26 kaybetti. İkinci seti 25-17 ve 3.seti de 25-19’luk skorlarla kazanan konuk ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Filenin sultanları, lidere yenildi
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nin lideri Kuzey Boru Voleybol Takımı’nı ağırlayan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
15 Şubat 2020 Cumartesi 18:54
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