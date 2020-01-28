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Filenin sultanları, galibiyet serisini sürdüremedi

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu’nda mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın iki maçlık galibiyet serisi, Antalya deplasmanında sona erdi.

Filenin sultanları, galibiyet serisini sürdüremedi
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Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı, Berlin Döner Antalyaspor’un konuğu oldu. Playoff şansını devam ettiren filenin sultanları için büyük önem arz eden karşılaşma, Antalya Spor Salonu'nda oynandı. Berlin Döner Antalyaspor, sezona verilen arada yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirerek aldığı başarılı sonuçlarla ligde 4.sıraya kadar yükseldi. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmada, filenin sultanları istedikleri oyunu sahaya yansıtamadı. Ev sahibi ekip, üst üste aldığı sayılarla 3 seti de önde tamamlayan taraf oldu. Berlin Döner Antalyaspor, mücadeleyi 25-20, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazandı. Elbistanspor Voleybol Takımı, bu yenilgi ile 2 haftalık galibiyet serisini sona erdirerek taraftarlarını üzdü.

Elbistanspor Voleybol Takımı, bu sonuçla 18 puanda kaldı.


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