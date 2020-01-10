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Filenin prensesleri, il şampiyonu oldu

Elbistan Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa uzandı.

Filenin prensesleri, il şampiyonu oldu

Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın da altyapısı için pilot okul olarak seçilen Elbistan Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza attı. 2019-2020 sezonu Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen il şampiyonasına katılan Elbistan Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı, final maçında Süleymanlı Ortaokulunu 3-0 yenerek il birincisi oldu. Filenin prensesleri, bölge turnuvasında Kahramanmaraş’ı temsil etme hakkı kazandı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yayımladıkları tebrik mesajı ile voleybolcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.


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