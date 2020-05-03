Fide satışına koronavirüs dopingi

Elbistan'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sebze fidesi satışları da başladı. Evlerinin balkonlarında ya da bahçelerinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yolunu tuttu. Elbistan'ın en büyük fide pazarı ise Açık Pazar arkasındaki sokak üzerine kuruldu. Onlarca fide satıcısı, çoğunluğu yerli olmak üzere domates, biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi sebzelerin fidelerini vatandaşların beğenisine sundu. En çok satılan fidelerin başında ise domates, biber, patlıcan geliyor.

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs, bu yıl sebze fide satışlarını da arttırdı. Sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar, stres atmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yönelmesi, fide talebinde de gözle görülür bir artış yaşanmasına neden oldu. Evlerinde kalan vatandaşların sebze yetiştiriciliğine başlaması ise fide satışlarını ikiye katladı.

Fide almaya gelen vatandaşlar, kendi sebzelerini üretmeye özen gösterdiklerini bu yıl ise koronavirüs nedeniyle daha fazla hassas davrandıklarını söylediler.

Vatandaşlar, “Malum, koronvirüs nedeniyle zamanımızın büyük çoğunluğunu evde geçiriyoruz. Sokağa çıkmıyoruz. Hemen her yıl az da olsa buradan fide alıp ya saksıya ya da bahçeye dikiyorduk. Hem zaman geçiriyorduk hem de kendi sebzemizi kendimiz üretmiş oluyorduk. Bu yıl, koronavirüs belası ile uğraşıyoruz. Bu yüzden de ekebildiğimiz her yere fide ekmeye gayret ediyoruz. Salatalık, biber ve domates fidesi alıyoruz genelde” diye konuştular.

Fide satıcıları ise, satışlarda hareketlenme yaşandığını dile getirerek, “Satışlarda artış var. Hava sıcaklığına bağlı olarak önümüzdeki günlerde daha da yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kendi sebze ihtiyaçların karşılamak istiyorlar. Fide fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadı. 1 liradan satıyoruz. Domates, biber, patlıcan en çok rağbet gören fideler. Bunların yanında karpuz, patlıcan da satılıyor” ifadelerini kullandılar.





