Fidanlar için omuz omuza veren mahalle halkına teşekkür

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Nurhak’ta da binlerce fidan toprakla buluşturuldu. İlçeye bağlı kırsal Ağcaşar Mahallesi ile Küllü mezrasına dikilen fidanların korunması için mahalle halkı imece usulü ile ormanlık alanın etrafını tel çitle çevirdi. Her fidanı desteklemek için de tahtadan dayanak yapan mahalle halkı, fidanların sulanması için de nöbet sistemine geçti. Ağcaşar Mahallesi’ni ziyaret eden Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, fidan dikilen alanda incelemelerde bulundu. Mahalle halkının yeşili ve tabiatı sahiplenmesinin önemini vurgulayan Kaymakam Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm mahalle halkını tek tek tebrik etti.

‘Ağcaşarlı istiyor ki torunları köyden ormanı, ormandan da köyü görsün’ cümlesi ile yapılan çalışmanın güzelliğini özetleyen Kaymakam Koç, “Ağcaşar ve Küllü’de ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında dikilen fidanlara böylesine güzel sahip çıkıldığını görmek beni çok mutlu etti. Kendi imkanlarıyla ağaçları korumak için çitler çekilmiş, her bir fidana dayanak yapılmış. Nöbetleşe sulama yapılıyor. Ağcaşarlı istiyor ki torunları köyden ormanı, ormandan da köyü görsün. Her birini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.