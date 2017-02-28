Fidan dikimi ve ağaçlandırma için 10 kişi alınacak

Elbistan’da Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde Orman İşletme Şefliği bünyesinde 6 aylığına istihdam edilmek üzere 10 işçi alınacak.

Elbistan'da fidan dikimi ve bakımı işlerinde çalıştırılacak işçiler için Orman İşletme Şefliği ile İŞKUR arasında protokol imzalandı. Elbistan’daki 10 işsize iş umudu anlamına gelen protokol kapsamında çalıştırılacak işçilere işçilere asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatırılacak.

İş-Kur Elbistan Hizmet Merkezi, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde 2016-2017 dönemi için Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında alınacak işçi sayısı ve kura tarihleri belli oldu.

Elbistan’da 2017 yılı için sadece Orman İşletme Şefliği’nde TYP kapsamında işçi alımı yapılacak. Ekinözü Belediyesi, bu çerçevede 20, Nurhak Belediyesi ise 10 işçi alımı yapacak.

İşsizlerin umut kapısı haline gelen Toplum Yararına Projesi’nin (TYP) 2016/2017 dönemi başvuruları başladı. TYP, toplum yararına bir iş ya da hizmetin geçici olarak yürütüldüğü bir istihdam-eğitim modeli olarak biliniyor. TYP, kapsama alınan kişilerin kendi istekleriyle toplum yararına bir işte geçici olarak istihdamlarını, işçilere asgari ücret ödenmesini ve sosyal sigorta primlerinin karşılanmasını öngörüyor. Belirli süre iş sahibi olacak işsizler ise, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi, vadi ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları gibi alanlarda istihdam edilecek.