FETÖ/PDY’nin Elbistan’da ‘askerlik şubesi’ gibi çalışan ağı çökertildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınavlarını veren yapısının Elbistan’daki sivil ve askeri ayağı, Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonla çökertildi.

Örgüt üyelerinin, TSK’daki yapılanmalarını sağlamak için adeta askerlik şubesi gibi çalıştıkları, askeri okullara yerleştirecekleri öğrencileri, öğretmenler aracılığı ile seçtikleri örgütle bağlantısı olmayan dershanelerde eğittikleri ve sınavlardan önce de TSK içindeki ‘abiler’ aracılığı ile de soruları verdikleri tespit edildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerce, Elbistan merkezli 18 ayrı il ve 42 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 29’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin, Elbistan merkezli olarak Adıyaman, Konya, Şanlıurfa, Malatya, Ordu, Iğdır, Ankara, Mardin, Şırnak, Muğla, Kars, Antalya, Kayseri, Kütahya, İstanbul, Erzincan, Bingöl ve Kahramanmaraş’taki çalışmaları sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında örgüt imamı subay ve astsubaylarla öğretmenlerin bulunduğu 29 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından Elbistan Adliyesi’ne götürüldü.

İfade alma işlemleri devam edilen şüphelilerin, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması için 3 ayrı yöntem kullandıkları iddia edildi. Öğretmenlerden, sivillerden ve TSK personellerinden oluşan yapının, çocukları küçük yaştan itibaren izlemeye aldıkları bildirildi. Örgüte üye öğretmenler aracılığı ile tespit edilen zeki çocukların, öncelikle örgüte ait olmayan dershanelere ve eğitim kurumlarına yönlendirildiği belirlendi. Buralarda eğitim gören çocukların, örgütün sivil kanadı ve öğretmen abilerce sürekli takip edildiği öğrenilirken, TSK içerisindeki abilerin ise sınav döneminde devreye girdiği belirtildi. Subay ve astsubaylardan oluşan abilerin, sınav öncesinde çocuklara askeri lise ve astsubaylık sınavlarının sorularını verdiği ve sınavı kazanmalarını sağladıkları kaydedildi. Sadece askeri liseler ya da astsubay hazırlama okulları ile de sınırlı kalmayan örgüt üyelerinin sözleşmeli subaylık sınavları için de benzer bir yöntem kullandıkları belirlendi.