FETÖ/PDY üyeliğinden 2 yıldır aranan kişi Elbistan'da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında arama kararı verilen 1 şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkarılan S.B.'nin bulunması için harekete geçti. FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak ile Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında kanuna muhalefet suçundan yakalama kararı bulunan S.B. isimli şahıs, KOM ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen S.B.’nin SEGBİS aracılığı ile ifadesi alındı. S.B., ifade sonrasında tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.