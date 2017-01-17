Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün ’adliye imamları’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY adliye soruşturması kapsamında yakalanan öğretmenler Adem S., Talip S. ile sağlık memuru Ramazan İ., Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
FETÖ’nün ’imamları’ adliyede
Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün ’adliye imamları’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
17 Ocak 2017 Salı 10:54
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