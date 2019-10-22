FETÖ’nün ‘gaybubet evlerine’ operasyon: 8 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, örgütün ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik il merkezi ve Elbistan’da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan değişik meslek gruplarından 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların farklı illerde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edildi. Elbistan’da gözaltına alınan şüphelinin ise, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.

Söz konusu adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirilirken sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.