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FETÖ’nün askeri okullara öğrenci yetiştiren ayağına 2. dalga operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren yapısının sivil ve askeri ayağına yönelik olarak Elbistan merkezli 21 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı.

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FETÖ’nün askeri okullara öğrenci yetiştiren ayağına 2. dalga operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren yapısının sivil ve askeri ayağına yönelik olarak Elbistan merkezli 21 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, geçen hafta yapılan ilk operasyonda tutuklanan 18 kişiye ek olarak 47 ayrı adreste toplam 42 şahıs hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yaptı.

FETÖ/PDY’nin askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren aralarında örgüt imamı subay ve astsubayların da bulunduğu yapısına ikinci kez operasyon düzenlendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak Gaziantep, Hatay, Van, Nevşehir, Kastamonu, Adana, Samsun, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Bursa, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Ankara Diyarbakır, Çanakkale, Ordu ve Muş illerinde toplam 47 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 8’inin tutuklu ve yurtdışında olduğu tespit edildi. Toplam 42 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün bu kanadına yönelik olarak başlattığı ikinci dalga operasyonla, yapılanmanın ulusal çaptaki işleyişinin ortaya çıkarılması için büyük bir adım atmış oldu.

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DOĞAN DOĞANCAN 1 ay önce

BUNLAR KUL HAKKINI NASIL ÖDEYECEKLER?..

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Bir vatandaş 1 ay önce

Ben her zaman dedim Elbistan bir Afşin iki feto yatağı

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