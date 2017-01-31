FETÖ’nün askeri okul yapılanmasının şifreleri bir bir çözülüyor

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren ağının, Türkiye genelindeki şifreleri bir bir çözülüyor.

FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) içerisine askeri okullardan başlayarak nasıl sızdığının deşifre edilmesini sağlayacak Elbistan merkezli 3.operasyon kapsamında 18 ayrı ilde gözaltına alınan ve aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu 36 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 24 Ocak’tan beri emniyette sorgulanan şüphelilerin birçoğunun, itirafçı olduğu ve yapıyla ilgili olarak önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren ve aralarında örgüt imamı askeri personellerin de bulunduğu yapısına yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı. Haklarında yakalama kararı verilen 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs olmak üzere toplam 43 kişiden 36’sı, çeşitli illerden Elbistan’a getirilmişti.

Bir haftadan beri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri süren 36 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne çıkarıldı. Aralarında örgüt imam ve ‘abi’ olan subay ve astsubaylarla sivillerinde bulunduğu şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde itirafçı olmayı kabul ettikleri belirtildi. Bu şüphelilerin, örgütün askeri okul yapılanmasına yönelik önemli bilgiler verdikleri öğrenildi. Türkiye genelinde sadece Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bu operasyonun 3.ayağıyla FETÖ/PDY’nin askeri okul yapılanmasının şifrelerine ulaşılmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu. Son operasyonla FETÖ’nün bu yapısını yöneten üst düzey örgüt imamlarını da ortaya çıkararak askeri ve sivil kanadının çökertilmesinin amaçlandığı bildirildi.

FETÖ’nün, TSK içerisinde etkin konuma gelmesini amaçlayan bu sistemin ana ayağının, öğretmenlerden, sivillerden ve TSK personellerinden oluştuğu belirtildi. TSK’ya sızmak isteyen örgüt üyelerinin, sistematik bir şekilde çalıştıkları iddia edildi. Askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerin seçiminin ilk olarak örgüt üyesi öğretmenler tarafından belirlendiği bildirildi. Örgüt üyesi öğretmenlerin, belirledikleri başarılı öğrencilerin ailelerine çocuklarını askeri okula göndermeleri yönünde telkinlerde bulunduğu ve böylece ilk adımın atıldığı belirtildi. Bundan sonraki süreçte ise, öğrencilerin genelde örgüte ait olmayan dershanelere ve eğitim kurumlarına yönlendirildiği kaydedildi. Buralarda eğitim gören çocukların, örgütün sivil kanadı ve öğretmen ‘abiler’ tarafından sürekli takip edildiği öğrenilirken, TSK içerisindeki ‘abilerin’ de sınavlara yakın süreçlerde devreye girdiği belirtildi. Subay ve astsubaylardan oluşan ‘abilerin’, sınav öncesinde çocuklara askeri lise ve astsubaylık sınavlarının sorularını verdiği ve sınavı kazanmalarını sağladıkları kaydedildi. Sınavı kazanan öğrencilerin, örgütle bağlarının ortaya çıkmaması için ‘abilerle’ olan irtibatın da çok büyük gizlilikle sürdürüldüğü belirtildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda daha önce gerçekleştirilen 2 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 52’si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



