FETÖ’nün askeri okul yapılanması soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren ağıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 8’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 28 kişi hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren ve aralarında örgüt imamı askeri personellerin de bulunduğu yapısına yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı. Haklarında yakalama kararı verilen 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs olmak üzere toplam 43 kişiden 36’sı, çeşitli illerden Elbistan’a getirilmişti.

Bir haftadan beri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri süren 36 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne çıkarıldı. Aralarında örgüt imam ve ‘abi’ olan subay ve astsubaylarla sivillerinde bulunduğu şüpheliler, Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadelerin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 28 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda daha önce gerçekleştirilen 2 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 52’si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



