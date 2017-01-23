FETÖ’nün askeri okul ayağına 3. dalga operasyon

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren yapısına yönelik Elbistan merkezli 18 ilde 43 şahsa yönelik olarak el koyma ve yakalama kararı verdi.

Daha önce 2 kez yapılan ve örgütün bu yapısına büyük darbe vuran operasyonun 3. ayağının 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahsı kapsadığı belirtildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY), hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren, aralarında örgüt imamı subay ve astsubayların da bulunduğu yapısına üçüncü kez operasyon düzenlendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Söz konusu adreslerdeki 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs hakkında yakalama talimatı verildi.

Örgütün bu yapılanmasının ülke genelindeki işleyişi ve ağının ortaya çıkarılması açısından büyük önem arz eden son operasyonla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

“Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine verilen talimatlar doğrultusunda ilçemiz merkezli toplamda 18 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY örgüt faaliyetleri çerçevesinde hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren, aralarında örgüt imamı subay ve astsubayların da bulunduğu 23 asker, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 13 sivil şahıs olmak üzere toplam 43 şahsa yönelik olarak 41 adreste arama, el koyma ve yakalama talimatları verilmiştir.”