FETÖ’den tutuklanan Elbistanlı 4 işadamı serbest bırakıldı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde tutuklanan 60 işadamından 4’ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülke çapında başlatılan FETÖ/PDY soruşturmalarının Elbistan ayağında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak’ suçlarından dolayı 8 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan 6 gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Elbistan Sanayici ve İşadamları Derneği (ELSİAD), Afşin’de faaliyet gösteren Afşin Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) üyeleri ile Göksun’dan bazı esnafların yargılanmasına Kahramanmaraş’ta devam ediliyor.

Kahramanmaraş Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan tutuklu işadamlarından 4’ü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kararın adından cezaevinden salınan 4 işadamının, Elbistan’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Diğer tutukluların duruşmalarının ise devam ettiği bildirildi.