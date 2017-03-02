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FETÖ’den tutuklanan Elbistanlı 3 doktor serbest bırakıldı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde tutuklanan doktorlardan 3’ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FETÖ’den tutuklanan Elbistanlı 3 doktor serbest bırakıldı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde tutuklanan doktorlardan 3’ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülke çapında başlatılan FETÖ/PDY soruşturmalarının Elbistan ayağında, ‘Anayasayı ihlal ve silahlı terör örgütüne üye olmak, suçlarından dolayı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen ve meslekten ihraç edilen sağlık personellerinin yargılanmasına Kahramanmaraş’ta devam ediliyor. Elbistan’da tutuklanan doktor ve sağlık personellerinden oluşan yaklaşık 25 kişinin duruşması, Kahramanmaraş Adliyesi’nde görüldü. Hakim karşısına çıkartılan doktorlardan, 2’sinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta tahliye olan sağlık personeliyle birlikte serbest bırakılan doktor sayısı 3 oldu.

Soruşturma kapsamındaki diğer tutukluların duruşmalarının ise devam ettiği bildirildi.  

 

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