FETÖ’cü komutan, ‘Kaymakamı dinlemeyin’ talimatı vermiş

15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY tarafından yapılan darbe girişiminin ardından düzenlenen demokrasi mitinglerinde vatandaşların arasına katılarak, “Biz halka bırakın mermi sıkmayı, sert bir söz bile söylemeyiz. Halka silah sıkanlarla aynı noktada değiliz” şeklinde açıklama yapan Elbistan eski İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ferhat Karaderi’nin ortaya çıkan ses kaydında emrindeki askerlere, “Kaymakamı dinlemeyin, ülke yönetimine el koyduk” dediği ortaya çıktı.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin duyulmasının ardından sokağa inerek halk ile yan yana gelip, darbe girişimine karşı dik duruş sergileyen Elbistan Kaymakamının emirlerinin dinlenmemesi yönünde talimat verdiği ses kayıtlarında ortaya çıkan Teğmen Karaderi, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Elbistan ilçe merkezindeki demokrasi nöbetine katılarak, demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara, “Bizler, sizlerin her zaman yanındayız” diyen dönemin İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi’nin, diğer yandan emrindeki askerlere ise, “Kaymakamı dinlemeyin” talimatı verdiği ses kaydının olduğu iddia edildi.

Dönemin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ferhat Karaderi’nin darbe akşamı bulunduğu yerden emrindeki jandarma bölük komutanını arayarak, “Vali, kaymakam ve savcının emrini yerine getirmeyin” dediği ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin neticesinde destek bulamayan Teğmen Karaderi’nin hiç bir şey olmamış gibi davranarak demokrasi nöbeti alanına gidip, halkın hoşuna giden tarzda konuşma yapmıştı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında açığa alınan Teğmen Ferhat Karaderi’nin gerçek yüzü, ses kayıtları ile ortaya çıktı. O gece verdiği “Vali, kaymakam ve savcının emrini yerine getirmeyin” sözü, FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada ortaya çıkmış oldu.