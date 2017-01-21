FETÖ üyesi doktor tutuklandı

Afşin ilçesinde sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde daha önce gözaltına alınan bir doktorun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Afşin ilçesinde geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı personellerine yönelik olarak sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasının bir diğer ayağında Sağlık Bakanlığı personeli Y.D. isimli doktor gözaltına alınmıştı. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 65 yaşındaki Y.D., ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evinde yapılan aramada, ‘F’ serisi Amerikan Doları ele geçirildiği öğrenilen Y.D.’nin aynı zamanda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin şifreli haberleşme sistemi olan ‘Bylock’ isimli programı kullandığı belirtildi.