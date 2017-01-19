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FETÖ üyesi 3 öğretmen tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 4 öğretmenden 3’ünün ‘örgüt üyesi’ olmak suçundan tutuklandığını duyurdu.

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FETÖ üyesi 3 öğretmen tutuklandı
 Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 4 öğretmenden 3’ünün ‘örgüt üyesi’ olmak suçundan tutuklandığını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülke genelinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik olarak başlatılan soruşturmalar sürüyor. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Afşin Cumhuriyet Savcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 4 öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 öğretmenden 3’ü ‘örgüt üyesi’ olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 öğretmen hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Afşin savcılığımızca FETÖ/ PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 19 Ocak 2017 tarihinde 3 öğretmen hakkında tutuklama kararı, bir öğretmen hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” denildi. 

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