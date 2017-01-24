FETÖ şüphelisi 36 şahıs, gözaltına alındı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren yapısına yönelik Elbistan merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 36’ya ulaştı. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şahısla ilgili işlemlerin de devam ettiği bildirildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY), hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren aralarında örgüt imamı subay ve astsubayların da bulunduğu yapısına yönelik olarak düzenlenen operasyonun ikinci gününde gözaltına alınanların sayısı belli oldu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında yakalama kararı verilen 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs olmak üzere toplam 43 kişiden 36’sı, çeşitli illerden Elbistan’a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekler.