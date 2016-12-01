FETÖ şüphelisi 36 kişi adliyeye sevk edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren yapısının sivil ve askeri ayağına yönelik olarak Elbistan merkezli 21 ilde yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin 21 Kasım 2016 günü 47 ayrı adreste toplam 42 şahıs hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yaptı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak Gaziantep, Hatay, Van, Nevşehir, Kastamonu, Adana, Samsun, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Bursa, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Ankara Diyarbakır, Çanakkale, Ordu ve Muş illerinde toplam 47 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı. Yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 8’inin tutuklu ve yurtdışında olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan ve Elbistan’a getirilen 36 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından Elbistan Adliyesi’ne götürüldü.

Aralarında örgüt imamlarının da bulunduğu şüphelilerin Elbistan Adliyesi’nde ifade alma işlemlerine devam ediliyor.



