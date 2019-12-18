FETÖ soruşturmasında aranan eski yarbay yakalandı

Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce başlatılan İstanbul merkezli olarak sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde mesleğinden ihraç edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski yarbay S.N.’nin, vefat eden babasının cenaze törenine katılmak için memleketi Afşin’e gelebileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, ilk olarak S.N.’nin, İstanbul’dan Afşin’e gelirken kullandığı aracın plakasını belirledi. Aracıyla Afşin’e giriş yapan S.N., Elbistan polisi ve Afşin TEM Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması ile yakalandı. S.N., işlemleri için Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.