FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin askeri okullara öğrenci yetiştiren ve askeri okulların giriş sınavlarını veren Elbistan’daki sivil ve askeri kanadına yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 29 kişiden 18’i tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerce, Elbistan merkezli 18 ayrı il ve 42 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 29’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin, Elbistan merkezli olarak Adıyaman, Konya, Şanlıurfa, Malatya, Ordu, Iğdır, Ankara, Mardin, Şırnak, Muğla, Kars, Antalya, Kayseri, Kütahya, İstanbul, Erzincan, Bingöl ve Kahramanmaraş’taki çalışmaları sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında örgüt imamı subay ve astsubaylarla öğretmenlerin bulunduğu 29 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından Elbistan Adliyesi’ne götürüldü. Burada Cumhuriyet Savcısınca ifadeleri alınan şüphelilerden 18’i tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY yapılanmasının askeri okullarla ve sınavlarla ilgili olarak Elbistan ayağını çökerten operasyonda gözaltına alınanların arasında sivil ve TSK abilerin de olduğu öğrenildi.



