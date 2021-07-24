Festival coşkusu başlıyor

Elbistan’da, bir hafta boyunca sürecek müzik ve sanat bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin en kapsamlı müzik ve sanat organizasyonu, 26 Temmuz’da başlıyor. Elbistan Festivali’nde sahne alacak Cem Adrian, Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç, Melek Mosso ve Haluk Levent’in seslendireceği ezgilerle katılımcıları müziğe doyuracak. Elbistan Festivali, sadece akşam saatlerinde başlayacak konserlerle sınırlı olmayacak. 7 gün sürecek Elbistan Festivali’nde etkinlikler gün içinde başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Türkiye’nin en ünlü sanatçılarının sahne alacağı Elbistan Festivali’nin, günlük 50 bin kişi olarak öngörülen ziyaretçi sayısı ile kentte daha önce görülmemiş bir canlılığı harekete geçirmesi bekleniyor. Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle yurt dışından ve ülkemizdeki diğer kentlerden birçok Elbistanlı memleketine geldi. Kent merkezinde araç ve insan yoğunluğu ciddi şekilde artarken, festival komitesi de tüm hazırlıklarını tamamladı. Festival alanında yaklaşık 100 adet stant açıldı. Başta gıda ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satışa sunulacağı stantlar, festivalin düzenleneceği Pınarbaşı mesire alanını adeta panayır yerine çevirdi.

Hemen hemen hepsi de ülke genelinde ve yurtdışına milyonlarca hayran kitlesine sahip olan 8 ünlü sanatçı, Elbistan Festivali’nde yer alacaklarını da kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hayranlarını festivale davet eden sanatçılar, Elbistan’da katılım açısından sınırların ötesinde bir organizasyon olacağını dile getiriyorlar.

Festivalde, Ali Olcay, Bekir Tanık, Aynur Bolat, Burak Kılınç, Metin Salt, Mehmet Yapıcı, İdal Taşar, Eylül Öner, Cengiz Demir, Aşık Tekini, Mustafa Aydın ve Deniz Doğan gibi yöresel sanatçılar da sahne alarak, katılımcıların kulaklarının pasını silecek. 7’den 70’e tüm halkın ilgisini çekecek etkinlikler ise festivalin gündüz bölümünün en önemli parçası olacak. Yüzme yarışı, paramotor, flyboard, okçuluk, scuba diving, kano gösterileri, okçuluk, yamaç paraşütü, yüzme yarışı, geleneksel çocuk şenlikleri, kaya tırmanışı ve offroad gösterileri, katılımcılara adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

Elbistan Festivali, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da fuar açılışı ile start alacak. Saat 16.00’da ise kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Festivalin ilk sanatçıları ise Ali Olcay ve Bekir Tanık olacak. Elbistan Festivali’nin ilk konuk sanatçısı Cem Adrian ise saat 20.30’da sahneye çıkacak. Festival etkinlikleri, saat 24.00 itibariyle sonlandırılacak.

Hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü Elbistan Festivali’nin en önemli boyutu ise kent ekonomisine sunacağı katkı olacak. Festivalin tanıtımı, yurtiçi ve yurtdışında çok geniş kitlelere ulaşacak şekilde profesyonel ellerle yapıldı. Günlük 50 bin ziyaretçinin beklendiği Elbistan Festivali’nde toplam ziyaretçi sayısının ise 350 bine ulaşması öngörülüyor.