Ferhatpınarı’ndaki karantina kaldırıldı

Elbistan’a bağlı Ovacık Mahallesi’nin Ferhatpınarı mezrasında 1 aydır devam eden koronavirüs karantinası kaldırıldı.

25 haneli Ferhatpınarı mezrasında koronavirüs testleri pozitif çıkan kişi sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 13 Nisan’da karantina uygulanmaya başlanmıştı. Giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatıldığı mezrada 1 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Elbistan Kaymakamlığı, Ferhatpınarı mezrasında son 14 günlük süre içerisinde bulaşı tespitinin olmaması nedeniyle karantina uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Duyuruda şöyle denildi:

“Elbistan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçemiz Ovacık Mahallesi Ferhatpınarı mezrasında uygulanan karantina kararı, 30 günlük sürenin dolması ve son 14 günlük süre içerisinde bulaşı tespitinin olmaması nedeniyle sona erdirilmiştir. Bu karar doğrultusunda da karantina kaldırılmıştır.”