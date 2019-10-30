Fen Lisesi’ne 2 milyon TL’lik kapalı spor salonu yatırımı

İMKB Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, 200 günde tamamlanması planlanan kapalı spor salonu yatırımı ile ilgili temel kazma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Okulun, eğitim kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra fiziki şartlarında da gerekli tesisleri kazandırmak için çaba gösterdiklerini belirten Şahin, “Okulumuzun en büyük eksikliklerinden biri olan kapalı spor salonumuzun inşaat çalışmaları başladı. Toplamda 2 milyon 130 bin TL yatırım bedeli bulunan bu önemli tesis, 200 günde bitirilecek. PVC zemine sahip olacak kapalı spor salonumuzda tribün, voleybol ve basketbol sahası ile soyunma odaları da yer alacak. Bu tesisin, okulumuza ve ilçemize kazandırılmasında büyük katkısı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Bey başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kapalı spor salonunun yapılacağı alandaki ağaçların da Elbistan Belediyesi’nce taşınarak uygun yerlere dikileceğini ifade eden okul müdürü Mikail Şahin, “Salonun yapılacağı bölgede 50’ye yakın yetişmiş çam ağacımız bulunuyor. Bu ağaçların ilçemizin değişik yerlerine dikilmesi için Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’le iletişime geçtik. Kendisi, bu konuda büyük bir duyarlılık göstererek ağaç sökme makinesi marifetiyle ağaçların Pınarbaşı başta olmak üzere yeni yapılan caddelere dikileceğini söyledi. Yeşili ve doğayı koruma adına gösterdiği bu itinadan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ise, spor tesisinin kazandırılması ile birlikte İMKB Elbistan Fen Lisesi’nin prestijine prestij katılacağını vurguladı.

Elbistan İMKB Fen Lisesi’nin, ilçenin güzide eğitim kurumlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Sungur, “Fen Lisemiz, ilçemiz için çok önemli bir eğitim kurumu. Bu kapalı spor salonu, okulumuzun ve ilçemizin spor alanındaki tesisleşmesi noktasında önemli bir yatırım olacak. Bugün itibariyle ilk kazma vuruldu. İnşallah kısa sürede de hizmete girecek. Bu önemli yatırımın okulumuza ve dolayısıyla da ilçemize kazandırılmasındaki önemli pay sahibi, bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Bey’dir. Başta kendisine ve katkı sunan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.













