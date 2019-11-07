Fen Lisesi’nden sosyal sorumluluk ziyareti

Gezi kulübü tarafından yapılan etkinlikle Fen Lisesi öğrencileri tarafından okul öğrencilerinin katılımlarıyla kırtasiye malzemeleri, hikâye kitapları ve oyuncak malzemeleri toplama kampanyası yapılarak okulda ayrıştırılıp paketlenmek suretiyle hazır hale getirildi. Söz konusu malzemeler, öğrenciler, okul öğretmenleri ve okul yöneticileri tarafından Izgın Şehit Ahmet Ece İlkokuluna gerçekleştirilen ziyaretle yerine ulaştırıldı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın da eşlik ettiği okul ziyaretinde İMKB Elbistan Fen Lisesi yönetimi ve öğretmenleri ile Izgın Şehit Ahmet Ece İlkokulu yönetici ve öğretmenleri sıcak bir tanışma ortamında bir araya geldiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, burada yaptığı konuşmada, İMKB Elbistan Fen Lisesi tarafından düşünülen ve gerçekleştirilen bu güzel organizasyondan dolayı öğrencilere teşekkür etti. Bu etkinliğin amacının öğrenciler üzerinde ileriki yıllardaki üst öğrenimleri için tetikleyici bir etki yapacağını belirten Bayazıt, Izgın Şehit Ahmet Ece İlkokulu yönetici ve öğretmenlerine de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

İMKB Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin ise, ziyaretteki amaçlarının öğrencilerde kaynaşma ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi, akademik eğitimlerinin yanında yaşadıkları toplumda sosyal sorumluluklarını da yaşayarak pekiştirmeleri olduğunu söyleyerek;

“Öğrencilerimiz ve Gezi Kulübü öğretmenlerimiz tarafından başlatılan bu çalışma ile aynı ilçede farklı bir sosyal ortam ve farklı bir okulda eğitim gören öğrencilerle tanışma, kaynaşma, sahip olunan imkânların farkında olma, duyarlı olma konularının öğrencilerde daha iyi yer edinmesi ve geleceklerinin bu bilinçle planlanmıştır. Okul içerisinde yapılan çalışma ile kullanılmamış kırtasiye malzemeleri, ilkokul seviyesinde hikâye kitapları, anasınıfına yönelik oyuncak toplanılmaya başlanmış olup, toplanılan malzemeler öğrenciler tarafından ayrıştırılıp paketlenmiştir. Özellikle çok sayıda hikâye kitabı ile diğer malzemeleri de yanlarına alan öğrenciler ilkokuldaki kardeşleriyle birebir görüşüp tanışma ve paylaşma imkânı buldular.

Bu okul ziyaretine eşlik eden ve bizlerle birlikte olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt ile bu etkinliği düşünen, çalışan ve katkıda bulunan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel karşılayan ve ağırlayan Izgın Şehit Ahmet Ece İlkokulu müdürümüz Ramazan Yaman’ın şahsında tüm okul yöneticisi ve öğretmenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.