Fen lisesinde ilk dersi Prof. Dr. Yıldırım verdi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da 35 binden fazla öğrenci, ders başı yaptı. Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilere ilk dersi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım verdi. Okulun konferans salonundaki ilk derse, okul müdürü Mikail Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kendi okul ve akademik hayatı ile bugünün karşılaştırmasını yaparak dersine başlayan Prof. Dr. Yıldırım, öğrencilerin fen lisesini kazanarak iyi bir eğitim yuvasına geldiklerini söyledi.

Fen lisesi öğrencisi olmanın önemine değinen ve öğrencilerden işi sıkı tutmalarını isteyen Prof. Dr. Yıldırım, “Bu güzel eğitim kurumlarını, ortamını sağlamak için çok ciddi emek harcanıyor. Lütfen bunun kıymetini bilin. Çalışma ile ilgili iyi bir yere geldiniz. Fen lisesini kazanmak gerçekten zor bir olay. İlk 2 yıl sizler için çok önemli. Bu konuda büyük fedakarlıklar yaparak buraya geldiniz. Binlerce öğrencinin içinden 120 öğrenci olmak kolay bir şey değil. Sizler, bizim öğrencilik hayatımızdaki şartlarda değilsiniz. Kahramanmaraş’ın ilçelerindeki en iyi fen lisesinden birini kazanmış öğrencilersiniz. Biz size en iyi eğitim atmosferini sağlamak zorundayız. Ama sizin de bu ülkenin geleceğinde fikri, gönlü, kalbi olan bir anlayışı, tarzı ve misyonu olan bir yapıdaysanız tam yerine geldiniz. Sizleri biz geliştireceğiz, üniversitelere yerleştireceğiz, en iyi eğitimi vereceğiz ve bu ülkenin geleceğinin en iyi insanları olmanızı sağlayacağız. Bugün itibariyle her şeyi sıkı tutacaksınız. Fen lisesi kazanmadan önceki halinizle kazandıktan sonraki haliniz arasında çok fark var. Bu yetebilir; ama üniversite sınavına girene kadar. Bu da 4 sene demek. Şuan iyi bir atmosfer yakalamışsınız ve bunu inşallah sonuna kadar götürün” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yıldırım, dersin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. KSÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, daha sonra sınıflarda ayrı ayrı ders verdi.















