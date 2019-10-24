Fen Lisesi, Dünya Mol Günü’nü ilk kez kutladı

Elbistan Fen Lisesi kimya öğretmeni Güler Polat koordinesinde kimya öğretmenleri ve 10. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Dünya Mol Günü etkinliğine Elbistan ilçe milli eğitim şube müdürleri Alparslan Ceran ve Bekir Dal ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte kimya alanı ve Mol Günü hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik sonunda mol pastası kesildi ve ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin koordinesini yapan kimya öğretmeni Güler Polat, Dünya Mol Günü hakkında bilgi vererek şunları söyledi;

“Her yıl dünyada Ekim ayının 23.günü “Mol Günü“ olarak kutlanıyor. Bu tarihlerde olmasının sebebi Avogadro adındaki İtalyan bilim adamı Mol Hipotezi ile adını duyurmuş, çok küçük tanecik olan atomun daha kolay anlaşılır olması için “mol “ birimi kullanılmıştır. Kimyada atom, molekül ve iyonlar için 1 mol =6.02x10^23 tane tanecik olarak kabul edilir. Bu sayı Avogadro onuruna Avogadro Sayısı olarak bilinir. 6.02x10^23 sayısına ithafen 10. Ayın 23’ünde saat 06.02 de başlayıp 18.02 de biten Mol Gününü Elbistan’da ilk defa Elbistan İMKB Fen Lisesi olarak kutladık.

Okul Müdürümüz Mikail Şahin’in destekleri ve katkılarıyla 10.sınıf öğrencilerimizin güzel çalışmaları ve çabaları sonucunda kimya konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız etkinlik kapsamında mol sayısı ile ilgili röportajlar yaptık. Mol sayısı şarkısı oluşturduk. Mol sayısı tiyatrosu yaptık. Ve Dünya Mol Günü hakkında bilgilendirme videoları izlettik.”

Okul Müdürü Mikail Şahin ise yaptığı değerlendirmede dünyada her yıl 10. ayın 23. günü kutlanan Dünya Mol Gününü Elbistan’da ilk defa Fen Lisesi olarak kutladıklarını ve bu kutlama ile öğrencilerin kimya alanına ilgilerini çekmeyi ve kimya dersi ile mol sayısı hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek etkinliğin hazırlanmasında emek harcayan kimya öğretmenlerine ve 10. sınıf öğrencilerine teşekkür etti.



















Şube müdürleri, okul müdürü ve müdür yardımcıları ile öğretmenler ve öğrenciler tarafından Avogadro pastası kesilerek çeşitli ikramlarla Dünya Mol Günü etkinliği bitirildi.