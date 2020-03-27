Fen Lisesi, Classroom uygulaması ile öğrencilerin evine taşındı

Okul müdürü Mikail Şahin, “Classroom uygulaması üzerinden tüm öğrencilerimiz için öğretmenlerimizin dahil olduğu online sınıf ortamı oluşturarak, okulu eve götürüyoruz” dedi.

Ülkemizin virüs salgını ile mücadele ettiği süreçte uzaktan eğitime geçen eğitim sistemimizde Elbistan Fen Lisesi farklı ve yeni bir sistemle öğrencilerine okulu evlerine taşıma imkânı sağlıyor.

Elbistan Fen Lisesi yönetici ve öğretmenleri, Yükseköğretim Kurumlarına Giriş sınavlarının 25-26 Temmuz tarihine ertelendiği ve uzaktan eğitimin 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği Covid-19 virüsü ile mücadele sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan önlemlere ek olarak faklı bir sistemle öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

Uygulanan yeni sistem hakkında Okul Müdürü Mikail Şahin şunları söyledi;

“Bildiğiniz gibi öğrenciler için 16-20 Mart tarihleri arasında ara tatil, 23-27 Mart tarihleri arasında da EBA üzerinden ve belirlenen EBA-TV kanalları üzerinden uzaktan eğitim yapıldı. Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için bir haftalık tatil sürecinde konu tekrarları yapmaları faydalı olacaktı ve öğrencilerimiz öyle de yaptılar. Uzaktan eğitim portalı üzerinden ders videolarının takip edilmesi tüm öğrencilerimize bakanlığımızın sunduğu bir imkândı. Covid-19 salgını süreci ile ilgili olarak Bilim Kurulu’nun kararı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması ile uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan’a kadar devam edeceği belirtilmiştir. Bu süre zarfında TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim, internet platformlarındaki ders videoları ve eba.gov.tr üzerinden ders ve konu tekrarlarının öğrencilerimiz tarafından yapılacağını biliyoruz.”

Classroom uygulaması ile öğrencilerin, kendilerini sınıf ortamındaymış gibi eğitimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Şahin, “Elbistan Fen Lisesi olarak yine bir ilk ve bir yenilikle bu süreçte kendi öğrencilerimize ekstradan katkı sağlamak ve bu süreci evlerinde çok daha verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için böyle bir uygulama başlattık. Tüm öğrencilerimiz için online uygulama üzerinden sınıflar oluşturup onlara sınıf kodları vermek suretiyle tüm öğretmenlerimizin bulunduğu platformda buluşmalarını sağladık.

Okulda yüz yüze eğitim zamanında ülke genelindeki tüm öğrenciler zaten aynı dersleri alıyorlardı. Evde kaldıkları süreçte kim zamanı ve süreci ne kadar verimli değerlendirirse o öğrencilerin fark yaratacaklarını düşünerek, bu sürece ek olarak ekstradan tüm öğretmenlerimizle öğrencilerimiz için katkı sunabilmek adına yeni bir sistemi daha aktif hale getirerek öğrencilerimizin öğretmenlerimizle etkileşim halinde olmasını sağladık.

Google Classroom sistemi üzerinden tüm öğrencilerimiz için sınıflar oluşturduk ve tüm öğretmenlerimiz sisteme dâhil oldular. Bu sistem ile sınıf ortamı gibi öğrencilerimiz dersine giren öğretmenlerimize sorularını iletebilirler, dosya iletebilirler. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize aynı şekilde soru, test, ödev, konu ve materyal paylaşımları yapabilirler ve kontrol edebilirler. Bu ilk ve yeni sistemin öğrencilerimize fayda sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin gönüllü ve fedakârlıklarla işleteceği ayrıca uzun uğraşlarla ve emeklerle öğrencilerimize ekstradan katkı sağlamak için oluşturduğumuz bu yeni sistemin güzel bir şekilde öğrencilerimizin lehine devam edeceğini biliyoruz. Bu süreçte emek harcayacak olan tüm öğretmenlerimize Elbistan Fen Lisesi müdürü olarak teşekkür ediyorum. Şimdiden ellerine emeklerine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Mikail Şahin, Classroom uygulamasındaki ilk mesajında ise, öğrencilere, “Sizlerden de bu sistemi iyi değerlendirip ‘sınıflarınızda akıllı uslu durup’ sizlere emek verenlerin kıymetini bilmenizi bekleriz. Sizlerden beklediğimiz kıymet bilme, sadece herkesten daha çok siz çalışarak, herkesten çok en iyi yerlere siz gelerek vatanınıza ve ülkenize daha iyi sizin hizmet sunmanızdır” cümlelerine yer verdi.

Şahin, son olarak, “Salgın hastalık ile zaman mevhumu gözetmeden canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve sürece katkı sunan tüm devlet kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Elbistan Fen Lisesi olarak tüm öğrencilerimize, velilerimize ve tüm Elbistan kamuoyuna sürece katkı sunmaları ve hassasiyet göstermelerini, en önemlisi bu tatil özellikle kalabalık ortamlar ve insan etkileşimlerini en aza indirmek için yapıldığından kişisel sağlık ve hijyen açısından kalabalık ortamlardan uzak durularak geçirilmesini söylüyoruz. Bu sürenin evde hem dinlenme ve rahatlama hem de ders çalışma ve kitap okuma için bir fırsat olarak görülmesi ve bu yönde kullanılması öğrencilerin yararınadır.

Bu sürecin öğrencilerimiz için darboğaz olarak değil iyi bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle fırsat olarak görülmesi ve öğrencilerimizin bu yönde güdülenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.





