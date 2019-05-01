Feci kazada yaralananların isimleri belli oluyor

Elbistan’dan yola çıkan hastane işçilerini taşıyan otobüs Şanlıurfa Birecik karayolunda devrildi. Otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan ismi öğrenilenlerden Ali Ilgaz Albay, Ezgi Albay ve Halil Ağca’nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Turhal Sancar, Fadime Yay ve Emre İlbay’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sonay Er, Hatice Entemiz, Ali Ilgaz Abay, Emirhan Kısaca, Emre Ilgay Kısaca , Onur Yay, Fadime Yay ,Ahmet Çevik , Abdulkadir Aktürk, Enes Çay'ın yaralı oldukları öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışmalar sürüyor.