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Feci kazada yaralananların isimleri belli oluyor

Hak-İş Sendikası tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda yaşanan kazada yaralananların isimleri belli olmaya başladı.

Feci kazada yaralananların isimleri belli oluyor

Elbistan’dan yola çıkan hastane işçilerini taşıyan otobüs Şanlıurfa Birecik karayolunda devrildi. Otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan ismi öğrenilenlerden Ali Ilgaz Albay, Ezgi Albay ve Halil Ağca’nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Turhal Sancar, Fadime Yay ve Emre İlbay’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sonay Er,  Hatice Entemiz, Ali Ilgaz Abay, Emirhan Kısaca, Emre Ilgay Kısaca , Onur Yay, Fadime Yay ,Ahmet Çevik , Abdulkadir Aktürk, Enes Çay'ın yaralı oldukları öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışmalar sürüyor.

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A.Temel ÖZATAY 3 hafta önce

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramına giderken oluşan elim kazada Vefat eden emekçi kardeşlerimize Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar dililiyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar dilerim.

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cuma 3 hafta önce

Allahım nasıl bir gün çok üzüldüm.Allah ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar versin inşAllah

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Hasan Gül 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Tolga tap osmaniye 3 hafta önce

Allah mekanlarını cennet eylesin kalanlarada sabırlar versin

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Hasan Hüseyin Şahin 3 hafta önce

Geçmiş Olsun kazada vefat edenlere Allahtan Rahmet Yaralılara Acil Şifalar dilerim.

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Bekir Yılmaz 3 hafta önce

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Başımız Sağolsun...

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Recep kandeğer 3 hafta önce

Vefat edenlere Allahtan rahmet mekkanlari cenet olur InsAllah. Yaralilarinda acil şifalarını Cenab-ı haktan niyaz ederim. Recep kandeğer. Almanya Berlin

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Erkan Ekici 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşAllah Tüm Elbistanın başı sağolsun

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