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Feci kazada hayatını kaybedenlerin son görüntüleri

Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce bir tesiste verdikleri kahvaltı molasında cep telefonu ile görüntülendi.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin son görüntüleri


Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden otobüs ile yola çıkan Öz Büro İş Sendikası üyeleri ve ailelerini taşıyan otobüs, Şanlıurfa'ya 60 kilometre kala devrilmesi sonucu içerisinde bulunan 5 kişi ölmüş 14 kişi de yaralanmıştı. Otobüste bulunanların kazadan yarım saat önce Birecik ilçesindeki bir sosyal tesiste mola vererek, kahvaltı yaptıkları öğrenildi. 
Kazada ölen ve yaralıların son görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi. (İHA)


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Mehmet GENÇ 3 hafta önce

Ölenlerin değilde hayatını kaybedenlerin diye başlık atılabilirdi.Allah rahmet eylesin,geride kalanlara sabır versin Allah.

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mesut kilinc 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin yaralı arkadaş lara acil şifalar dildrim

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Haci unal 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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İbrahim türk 3 hafta önce

Allah rahmet etsin.

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Tolga tap osmaniye 3 hafta önce

Allah mekanlarını cennet eylesin kalanlarada sabırlar versin

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Esraaa 3 hafta önce

Mekanları cennet olsun Allah geride kalanlarına sabır versin

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Nihat küçük 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun

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Kerim Yılmaz 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun rabbim kalanlara sabır ihsan eylesin

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