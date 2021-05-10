Feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Göksun-Kahramanmaraş karayolunda hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Özdemir'in (37) kullandığı 06 AY 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş -Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkisi, Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki 46 LY 342 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ve Tugay Özdemir (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Özdemir ise kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.