Feci kaza, Afşinli genci ve eşini yaşamdan kopardı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında yoldan çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren 3 kişiden 2’sinin Afşinli Savaş ve eşi Merve Öksüz olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Aksaray karayolu Kulu makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, Aksaray’dan Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yılar ile birlikte Savaş Öksüz (28) ve Merve Öksüz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Savaş Öksüz’ün, Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Osmaniye’de ikamet ettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





