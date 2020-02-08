FD Burger hizmet vermeye başladı

FD Burger, Ceyhan Mahallesi, Kuyumcular Çarşısı'nda kendisine hizmete açılarak Elbistan'ın yemek kültürüne renk katan FD Burger, aperatif yemek isteyen kişilerin adresi olacak.

10'a yakın hamburger çeşidi bulunan FD Burger'in menüsü ise çocuklardan yetişkinlere, her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Hamburger çeşitlerinden, tost çeşitlerine, kumru çeşitlerinden özel tatlıya ve birçok leziz sos çeşitlerini müşterilerine sunulacak. Restoranda aperatif yiyeceklerin yanı sıra taze sıkılmış meyve suları da bulunuyor.

İşletme sahibi Furkan Doğan, "FD Burger isimli restoranımızda Elbistan'daki hemşerilerimize yine farklı ve kendimize özel bir konsept ile hizmet vereceğiz. Elbistanlı vatandaşların sırf hamburger için, çıtır lezzetleri yiyebilmek için şehir dışına çıkmasına gerek kalmayacak" dedi.

Doğan, son olarak sipariş paket servisinin şuan için sadece çarşı içerisine ilerleyen zamanlarda ise evlere de ulaşacağını söyledi.



