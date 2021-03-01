Fatma teyzenin vasiyeti Bangladeş’e can suyu oldu

Merhume anneleri Fatma Köse adına Bangladeş’e su kuyusu açtırdıklarını dile getiren evlatları, duygularını şu şekilde dile getirdi:
“Annem, sağlığındayken özellikle de televizyonda Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntılara şahit oldukça dua eder ve onlara yardımcı olmayı dilerdi. Vefatından önce de biriktirdiği parayı, bu yönde hayır işlerine harcamamızı vasiyet etti. Biz de, zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Müslüman kardeşlerimizin derdine derman olabilmek adına bir su kuyusu açtırmak istedik. Asya ülkesi olan Bangladeş’te su ihtiyacını pis suların biriktiği göletlerden karşılayan insanların derdine derman olabilmek için aile olarak karar aldık. Müslüman kardeşlerimiz temiz suya kavuşma anlarındaki sevinci bizler için çok değerliydi. Rahmetli annemiz adına can suyunu Bangladeş’teki Müslüman kardeşlerimize ulaştıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”