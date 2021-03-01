Fatma teyzenin vasiyeti Bangladeş’e can suyu oldu

Elbistan’a bağlı Ağlıca Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Köse, 2 Ocak günü hayatını kaybetti. Köse, ölmeden önce dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiği parasının ise hayır işlerinde kullanılmasını vasiyet etti. Aile, sağken özellikle Afrika ve Asya’da yaşayan Müslümanların susuzluk çektiği görüntüleri izlerken üzülen annelerinin birikimini su kuyusu açtırmak için kullanmaya karar verdi. Köse’nin biriktirdiği 7 bin 500 bin TL ile Bangladeş’teki bir köyde su kuyusu açılması için bağışlandı. Merhume Fatma teyzenin adına açılan kuyu sayesinde temiz suya kavuşan çocukların, sevinci gözlerine yansıdı. Dualarla yapılan açılış sonrası temiz suya kavuşan yöre halkı merhume Fatma teyze ve ailesine teşekkür etti.

Merhume anneleri Fatma Köse adına Bangladeş’e su kuyusu açtırdıklarını dile getiren evlatları, duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Annem, sağlığındayken özellikle de televizyonda Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntılara şahit oldukça dua eder ve onlara yardımcı olmayı dilerdi. Vefatından önce de biriktirdiği parayı, bu yönde hayır işlerine harcamamızı vasiyet etti. Biz de, zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Müslüman kardeşlerimizin derdine derman olabilmek adına bir su kuyusu açtırmak istedik. Asya ülkesi olan Bangladeş’te su ihtiyacını pis suların biriktiği göletlerden karşılayan insanların derdine derman olabilmek için aile olarak karar aldık. Müslüman kardeşlerimiz temiz suya kavuşma anlarındaki sevinci bizler için çok değerliydi. Rahmetli annemiz adına can suyunu Bangladeş’teki Müslüman kardeşlerimize ulaştıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”













