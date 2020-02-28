banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatih öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı okuluna giderken direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Fatih Halitoğlu (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Çok sevdikleri öğretmenlerini son yolculuğuna uğurlamak için gelen öğrencileri ise, gözyaşlarına boğuldu.  

Elbistan Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Fatih Halitoğlu, 27 Şubat günü sabah saatlerinde mesaisine giderken aracında kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Halitoğlu’nun acı haberini alan sevenleri, öğrencileri, ailesi ve eğitim camiasına yasa boğuldu. 20 yıllık meslek hayatında kendisini eğitime ve öğrencilerine adayan Halitoğlu için Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, milli eğitim camiası, Halitoğlu’nun öğrencileri, aile fertleri ve yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende ilk olarak Halitoğlu’nun özgeçmişi okundu. Törende konuşan meslektaşları, 2000 yılında eğitim ordusunun bir neferi olarak göreve başlayan Fatih öğretmenin, fedakarlığına vurgu yapıldı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, tüm eğitim camiasına, ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diledi. Halitoğlu’nun, cennetteki çocuklara öğretmenlik yapacağını dile getiren Bayazıt, “Sevgili Fatih kardeşimizi, Cenabı Hakka uğurluyoruz. Fatih hocamla daha çok çalışacaktık. İnşallah, kendisi bundan sonra cennet çocuklarına öğretmen olacak. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Halitoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarına alınarak cenaze aracına götürüldü. Ulu Cami’indeki cenaze namazına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, milli eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halitoğlu’nun cenazesi, Gariplik Mezarlığı’nda defnedildi.  


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Fatih öğretmenSon Yolculuğuna Uğurlandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Osman ŞAHİN İZMİR 5 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânın cennet olsun,kabrin nurla dolsun Fatihim

Cevapla
Beğenmedim! (0)