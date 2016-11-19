Fabrika kavşağında 2 traktör çarpıştı

Elbistan’da Şeker Fabrikası kavşağında 2 traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Elbistan-Nurhak karayolunun Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından getirdiği pancarı plakasız traktörü ile Elbistan Şeker Fabrikası’na boşalttıktan sonra geri dönen Ahmet G. idaresindeki traktörle, Elbistan’dan Nurhak istikametine doğru seyir halinde olan Hulusi Ö.’nün kullandığı 46 VF 998 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı.