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Fabrika kavşağında 2 traktör çarpıştı

Elbistan’da Şeker Fabrikası kavşağında 2 traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı.

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Fabrika kavşağında 2 traktör çarpıştı

Elbistan’da Şeker Fabrikası kavşağında 2 traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Elbistan-Nurhak karayolunun Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından getirdiği pancarı plakasız traktörü ile Elbistan Şeker Fabrikası’na boşalttıktan sonra geri dönen Ahmet G. idaresindeki traktörle, Elbistan’dan Nurhak istikametine doğru seyir halinde olan Hulusi Ö.’nün kullandığı 46 VF 998 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucunda traktörlerden birinin arkasında takılı olan römork orta refüje devrilirken diğer traktör yol ortasında kaldı. Traktör sürücüleri ise kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yolun Elbistan-Nurhak istikameti trafiğe kapandı. Trafik polislerinin yaptığı çalışmanın ardından devrilen römork ve traktörlerin kaldırılması ile trafik normale döndü.

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Kazım 1 ay önce

Traktörler iki şeridi birden meşgul ediyor. Bu kazaya davetiyedir.

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