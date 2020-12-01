Fabrika bacası değil, çöplük dumanı

Yıllardır proje çalışması yapılan ancak herhangi bir somut adımın atılmadığı Nurhak karayolu üzerinde bulunan çöplük alandaki yangınların arkası kesilmiyor. Çöplük gazı ve diğer yanıcı maddelerden kaynaklı olanların yanı sıra oradaki malzemeleri toplayan şahısların çıkardığı yangınlar, insan sağlığı açısından da ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Çöplük alanlardaki yangınların atmosferimize saldığı duman, solunum bozukluklarına ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar oluşturabilecek tehlikeli kimyasal bileşikler içeriyor.

Elbistan’ı, her geçen yıl santim santim yükselen ve genişleyen bu çöp dağından kurtarmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği hibesiyle Afşin ilçesinde Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılması planlanıyor. Ancak, bugüne kadar fiziki olarak hiçbir adım atılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.









