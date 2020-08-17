Ezmel Özkarakaş, 4 yıllığına yeniden birlik başkanı seçildi

176 üyesi bulunan Büyükyapalak Sulama Birliği’nde seçim heyecanı yaşandı. Seçimler, 2018 yılından beri başkanlık görevini başarıyla sürdüren Ezmel Özkarakaş’ın adaylığı ile gerçekleştirildi. Bu seçimlerde, birliğin başkanlık süresinde değişikliğe gidildi. Daha önce 2 yıl olan başkanlık süresi, 4 yıla çıkarıldı. Seçim sonucunda mevut başkan Ezmel Özkarakaş, delegelerin tamamının oyları ile 2024 yılına kadar bu görevi üstlenmiş oldu.

Seçim sonrasında değerlendirme yapan Özkarakaş, mahallesindeki tarlaları suya kavuşturmak için elinden gelenin fazlası için görev başında olacağını söyledi.

Birliğin kapılarının üyelerine sonuna kadar açık olduğunu bildiren Özkarakaş, “Birliğimizin seçimlerini tamamladık. Tüm üyelerimizin teveccühü ile yeniden bu göreve seçildim. Şahsıma duyulan bu güvene layık olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. 2024 yılına kadar sürdüreceğim bu görevde mahallemizdeki tarımsal sulama projelerinin hayata geçirilmesi için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışacağız. İnşallah, verimli bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.



