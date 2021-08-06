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Eyyam-ı bahur gidiyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek

Eyyam-ı bahur gidiyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek
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Eyyam-ı bahur adı verilen hava dalgasıyla birlikte termometrelerin 36 derecenin üstüne çıktığı Elbistan’da, sıcaklıkların 5-6 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıkları, son bir haftadır ülkeyi etkisi altına aldı. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri olan bilinen eyyam-ı bahur, Elbistan’da a etkili oldu. Hafta içinde termometreler 36 derecenin üstüne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, eyyam-ı bahurun Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşeceği tahmininde bulundu. Nemle birlikte hissedilirliği artan eyyam-ı bahurun yurdumuzu terk etmesiyle birlikte Elbistan’da da hafta sonundan itibaren gündüz sıcaklıklarının 5-6 derece düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü 33 derece olarak tahmin edilen sıcaklıkların 30 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi. Yeni hafta boyunca gökyüzünde de parçalı bulutlu hava hakim olacak.

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