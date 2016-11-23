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Eylül’de PM10 düştü, SO2 yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Eylül ayına ait hava kalitesi istatistiklerini yayınladı.

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Eylül’de PM10 düştü, SO2 yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Eylül ayına ait hava kalitesi istatistiklerini yayınladı. Yapılan değerlendirmede, Elbistan’da 2015 yılına oranla partikül madde kirliliği düşerken, kükürtdioksit oranı ise yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları kanalı ile elde edilen değerlerin incelenmesi sonucunda oluşturulan raporlar ışığında, 2016 yılı Eylül ayına ait değerleri açıkladı. 2015 yılında gerçekleşen hava kalitesi değerlerinin karşılaştırıldığı açıklamada, Elbistan’da Eylül ayında hava kalitesinin iyi olduğu belirtildi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elbistan’ın da içerisinde yer aldığı Adana Temiz Hava Merkezi ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“Her bir bölge bazında kurulu bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarında ölçülen kükürtdioksit ve partikül madde 2015 yılı Haziran ayı ölçüm sonuçları, 2016 yılı Haziran ayı ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmış olup sonuçlar tablolarda yer almaktadır.       

“Adana THM bağlı illerden partikül madde (pm10) emisyonları açısından Adana (Doğankent), Adana (Valilik), Mersin, Gaziantep, Hatay (Antakya), Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye olmak üzere bölgenin genelinde gözle görülür bir şekilde azalma vardır. Kükürtdioksit emisyonlarına baktığımızda Adana (Doğankent), Osmaniye ve Gaziantep istasyonlarında azalma varken, Kilis istasyonunda artış yaşanmıştır. Ortalama SO2 emisyonlarında 2015 yılına nazaran değişme olmazken, ortalama kükürtdioksit emisyonu bölgede 5 µg/m3’tür. Toz emisyon ortalaması ise 39 µg/m3’tür.”

2015 yılının Eylül ayına göre havadaki toz, is ve dumanı simgeleyen partikül madde oranı Elbistan’da, 2016 yılının aynı döneminde yaklaşık yüzde 50 oranında azalırken, kükürtdioksit oranı ise aynı dönemler arasında artış gösteriyor.

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Mustafa 1 ay önce

Ölüyorum kaç günden beri boğaz ağrısından doktora gidiyorum farenjit hava kirliliğinden sürekli boğazım kapalı nefes alamıyorum. hastalıklarla bogusuyorum

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