Evlerine giren ebabil kuşuna şefkat eli uzattılar

Kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan ebabil kuşuna, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde pek sık karşılaşılmıyor. Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir apartmanın 10.katındaki dairenin açık olan penceresinden içeriye bir kuş girdi. O sırada odada bulunan evin küçük oğlu İsmail, hemen anne ve babasını çağırdı. Odadaki kuşu ilk etapta kırlangıç zanneden aile fertleri, yaptıkları araştırmada ebabil olduğunu belirlendi. Ebabilin yaralı ve bitkin olduğunu fark eden aile fertleri, kuşu tedavi etmek için harekete geçti. Bir kutuyu yuva haline getiren aile fertleri, kuşu ellerliyle besleyerek, tedavi etmeye çalıştı. Bitkin düşen kuş, tedavisinin ve bakımının ardından tekrar ait olduğu doğaya salındı.

Daha önce hiç görmedikleri ebabil kuşunun, bakımını yaparak tekrar doğaya kanat çırpmasını sağlayan aile fertleri, “Gece saatlerinde oğlumuzun odasına girmiş. İlk başta kırlangıç zannettik. Kısa bir süre araştırdıktan sonra ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Evimize girdiğinde çok bitkin durumdaydı. Küçük de bir yarası vardı. Yarasını tedavi ettik. Yem ve su verdik. 1 günlük bakımın ardından iyice kendine geldi. Biz de tekrar doğaya saldık” diye konuştular.

Ebabil kuşunun özellikleri

İsmi Kur’an-ı Kerim’de de geçen ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye’de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Çıkardıkları sesler, görüntüsüyle görenleri büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90’ınını havada süzülerek geçirirler. Yuvalarını kalabalık yerlere yapmazlar. Uçarken kanatlarını asla kapatmazlar yuvaları çatıların uzak noktasındadır ve çok hızlı hareket ederler.







