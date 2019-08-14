Evinin damını tamir etmek isterken canından oluyordu

Elbistan’da kerpiç evinin damında tamir yaptığı sıra meydana gelen çökme sonucunda zemine düşen kadın, yaralandı.
Olay, Esentepe Mahallesi, Lale Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Y., tek katlı kerpiç evinin damını tamir etmek istedi. Dama çıkan Elif Y.’nin bastığı tavan, çöktü. Kırılan tahtalarla birlikte zemine düşen talihsiz kadın yaralandı. Elif Y.’nin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan Elif Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.