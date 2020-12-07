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Evinde düşen yaşlı kadının imdadına koştular

Elbistan’da yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadının yardımına ekipler koştu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evden çıkarılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evinde düşen yaşlı kadının imdadına koştular
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Olay, Göktürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan A.K., evinde düştü. Yaşlı kadın, komşularından yardım istedi. A.K’nin yardım çağrısını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli kapının açılması için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu girilen evde ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan talihsiz kadın, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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Evinde Düşen Yaşlı Kadının Imdadına Koştular