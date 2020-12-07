Evinde düşen yaşlı kadının imdadına koştular

Olay, Göktürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan A.K., evinde düştü. Yaşlı kadın, komşularından yardım istedi. A.K’nin yardım çağrısını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli kapının açılması için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu girilen evde ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan talihsiz kadın, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.