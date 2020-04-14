Evde kalan öğrenciler için anlamlı etkinlik

Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitim alan ve sokağa çıkma yasağı kapsamındaki çocukların, evlerinde daha verimli zaman geçirmeleri amacıyla Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlk/Ortaokulu’nca bir dizi etkinlik planlaması yapıldı. Etkinliklerin ilki ise ‘en güzel Türk bayrağı’ yapma yarışması oldu. Öğrenciler, kesinlikle dışarıdan bir malzeme almadan geri dönüşüm malzemeleri kullanarak en güzel Türk bayrağını yapmak için birbirleri ile yarıştı. Yarışma sonunda Ömer Faruk Kelir birinci, Ahmet Efe Mert ikinci ve Süreyya Karakaş da üçüncü oldu.

Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren okul müdürü Mesut Erden, “Uzaktan eğitim süresince evde kalan öğrencilerimiz için çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların zamanlarını daha verimli geçirmelerini amaçladık. Her hafta bir etkinlik olacak. İlk etkinliğimiz Türk bayrağı yapımı oldu. Öğrencilerimiz, kesinlikle dışarıdan bir malzeme almadan evlerindeki geri dönüşüm malzemeleri ile en güzel Türk bayrağını yapmaya çalıştı. Şanlı bayrağımız her şekilde güzeldir. ‘Sizlerin elinden bayrağımız daha da güzel olacak’ sloganı ile bu etkinliği düzenledik. Dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Okula dönecekleri güne kadar da evde kalmalarını istiyorum” dedi.

Okul aile birliği başkanı Halil Sert ise, “Bu etkinlikte emeği geçen başta okul müdürümüz Mesut Erden olmak üzere tüm okul idaresi, öğretmen arkadaşlara, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.