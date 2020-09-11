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Evde izolasyona uymayan ayaklı koronalar yurtlara yerleştirilecek

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal ederek dışarı çıkanlar, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Evde izolasyona uymayan ayaklı koronalar yurtlara yerleştirilecek
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak toplum sağlığında yüksek risk doğuranlar için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, tanı konan vakalar evdeki izolasyon sürecini ihlal ettikleri taktirde karantina sürecini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Genelgede, hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

Bakanlığın genelgesi doğrultusunda şu tedbirler uygulanacak:

“İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valiliklerce görevlendirilecek.

Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.- Yurt ve pansiyonların güvenliği mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.


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