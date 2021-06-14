Evde beslenen köpeklerle çoban ve av köpekleri aşılandı

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 2.geleneksel kuduz aşılama çalışması, Ulu Cami civarındaki dernek binası önünde yapıldı. Özellikle av köpekleri ve evde beslenen köpeklerini aşılatmak isteyen vatandaşlar, programa ilgi gösterdi. Aşılama işlemini yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Ömer Tontuş, köpeklerin genel sağlık durumlarını da kontrol etti. Aşılanan köpekler, kayıt altına alındı.

Aşılama programı ile ilgili olarak değerlendirme yapan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, geçtiğimiz yıl başlattıkları aşılama çalışmalarına bu yıl da devam ettiklerini söyledi.

Kuduz aşısının köpekler için önemine değinen Başkan Başaran, “Kuduz aşısı, köpekler için elzem bir uygulama. Evde beslenen, arabada seyahat ettirilmek istenen ve meralarda dolaşan hayvanların mutlaka kuduz aşılarının olması gerekiyor. İlk kez geçtiğimiz yıl böyle bir çalışma yapmıştık. Bu yıl da bunu sürdürdük. Çok sayıda vatandaşımız sağlıklarını korumak için köpeklerini aşılattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerlik Bölümü ile ortaklaşa yaptığımız bu çalışmada veteriner hekim Ömer Tontuş, vatandaşlarımıza köpek bakımı ile ilgili eğitimler verdi ve hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi. Çok sayıda köpeği aşılamış olduk. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hayvanlarını aşılatmak için gelen vatandaşlar da Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.