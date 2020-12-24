“Ev ziyaretleri, gün ve mevlit programlarından kesinlikle kaçının”

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Covid-19 salgına karşı alınan tedbirler konusunda farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konularında çeşitli etkinlikler düzenleyen TDP ekipleri, virüsün en fazla bulaşıcılık gösterdiği ev ziyaretleri, taziyeler ve gün gibi organizasyonlara dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Şehir merkezinde, vatandaşların yoğunlukta bulunduğu banka, resmi kurum ve işyerlerine bu konuda uyarıların bulunduğu afişler asan Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve kadınlar arasında yapılan gün organizelerinin düzenlenmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, virüsle mücadelede kalabalık ortamlardan uzak durulması yönünde uyarılarda bulunmak için afiş çalışması yaptıklarını söyledi.

‘Vatandaşlarımızın sağlığı da bizim için güvenliği kadar önemlidir’ diyen Berker, “Vatandaşlarımız, hem kendi sağlıkları hem de toplumun geneli için kalabalık ortamlardan uzak durmalılar. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte doğum günü, gün, mevlit gibi toplu organizasyonlar ile ev ve taziye ziyaretlerini sağlığımız için kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Bu tür organizasyonlar, tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlara virüsü bulaştırarak başkalarının hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyor. Bu amaçla da şehir genelinde afiş çalışması yaptık. Bu konudaki farkındalık düzeyini arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.





